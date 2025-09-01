Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Menolak Masuk Partai Politik, Aurelie Moeremans Ungkap Alasannya

Senin, 01 September 2025 – 05:31 WIB
Aktris Aurelie Moeremans di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (9/10). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans ternyata pernah ditawari untuk bergabung dengan partai politik.

Akan tetapi, dia selalu menolak beberapa tawaran yang datang.

"Melihat berita yang sekarang tuh bikin aku bersyukur banget selalu tolak-tolak setiap aku ditawari masuk partai atau politik apa pun. Karena, aku ditawarin beberapa kali," ungkap Aurelie Moeremans melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (31/8).

Perempuan berusia 32 tahun itu pertama kali ditawari untuk masuk ke dunia politik pada 2016 lalu.

Pada masa itu, dia dihubungi oleh seorang aktris senior yang mengajaknya bertemu dan mengenalkan kepada bos salah satu partai.

"Aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat sebegini nih, ratusan juta," jelasnya.

Aurelie Moeremans kemudian menolak tawaran untuk masuk partai politik meski dijanjikan bakal mendapat uang serta arahan.

Pemain film Sebelum Iblis Menjemput 2 itu merasa tidak pernah berminat terhadap dunia politik selama ini.

