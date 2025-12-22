Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Menolak Tua, Ahmad Dhani Ingin Dipanggil Begini oleh Cucu

Senin, 22 Desember 2025 – 13:13 WIB
Menolak Tua, Ahmad Dhani Ingin Dipanggil Begini oleh Cucu - JPNN.COM
Ahmad Dhani bersama Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani sedang menantikan kelahiran calon cucu pertamanya dari Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Seperti diketahui, Alyssa Daguise sedang hamil anak pertamanya dengan Al Ghazali.

Segera menjadi kakek, Ahmad Dhani ternyata sudah menyiapkan nama panggilan.

Baca Juga:

"Jadi, kalau saya, 'Kiki', Mulan 'Nini'. Kiki ama Nini," kata Ahmad Dhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pentolan band Dewa 19 itu membeberkan alasan dirinya ingin dipanggil 'Kiki' oleh cucunya kelak.

Sebab, Ahmad Dhani enggan dipanggil dengan panggilan kakek.

Baca Juga:

"Ya biar enggak kelihatan tua saja, daripada dipanggil kakek, kan," tuturnya.

Dengan gaya bercanda, Ahmad Dhani menegaskan bahwa dirinya memang menolak tua.

Sebentar lagi bakal menjadi kakek, Ahmad Dhani ternyata sudah menyiapkan nama panggilan untuk dirinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ahmad Dhani  Al Ghazali  Alyssa Daguise  cucu Ahmad Dhani 
BERITA AHMAD DHANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp