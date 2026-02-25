Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

MenPANRB Isyaratkan Pemerintah Buka 160 Ribu Formasi CPNS 2026

Rabu, 25 Februari 2026 – 05:12 WIB
MenPANRB Isyaratkan Pemerintah Buka 160 Ribu Formasi CPNS 2026 - JPNN.COM
MenPANRB Rini Widyantini. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan pemerintah membuka sekitar 160 ribu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026.

“Mudah-mudahan, mudah-mudahan,” ujar Rini di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2).

Rini mengisyaratkan pembukaan formasi CPNS 2026 setelah menyampaikan sekitar 160 ribu PNS telah pensiun pada 2025.

Baca Juga:

"Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu, begitu ya," katanya.

Dia mengatakan Kementerian PANRB sudah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunjang pelaksanaan tes CPNS 2026.

“Kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung begitu ya,” ujarnya.

Baca Juga:

Walaupun demikian, dia mengaku belum bisa mengumumkan kapan tepatnya seleksi CPNS 2026 dimulai.

Menurut dia, sebelum mengumumkan pelaksanaan seleksi CPNS, Kementerian PANRB terlebih dahulu perlu meminta jumlah formasi beserta kompetensi CPNS yang dibutuhkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

MenPANRB Rini Widyantini mengisyaratkan pemerintah tahun ini membuka 160 ribu formasi CPNS.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   CPNS  formasi CPNS  Menpan Rb  Rini Widyantini 
BERITA CPNS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp