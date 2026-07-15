Menpar Sebut Sektor Pariwisata Tumbuh Positif di Tengah Dinamika Geopolitik Global

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sektor pariwisata tetap mencatatkan kinerja baik meski adanya dinamika global.

Dia mengatakan bahwa pertumbuhan itu didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah.

“Pada Bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta, meningkat 5,83 persen dibandingkan Mei 2025,” kata Widi dalam agenda Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026 Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara.

Angka itu tumbuh 7,68 persen dibandingkan periode yang sama 2025.

“Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah,” ungkapnya.

Di sisi lain, perjalanan wisatawan nusantara pada Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69 persen secara year-on-year.

“Mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional,” kata dia.