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JPNN.com - Politik

Menpar Widiyanti Minta Tambahan Anggaran, Bang Saleh Sampaikan Dukungan

Kamis, 18 Juni 2026 – 07:30 WIB
Menpar Widiyanti Minta Tambahan Anggaran, Bang Saleh Sampaikan Dukungan - JPNN.COM
Tangkapan layar-Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2027 dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti

jpnn.com - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,99 triliun untuk kementeriannya pada 2027.

Tambahan anggaran itu untuk mengoptimalkan berbagai program kerja yang dijalankan serta memberikan dampak nyata pada perekonomian secara nasional.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

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"Kementerian Pariwisata mengajukan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 1,99 triliun sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan," kata Widiyanti.

Dia mengatakan usulan itu disampaikan karena pagu indikatif Rp 1,01 triliun untuk tahun depan belum mencukupi program pembangunan di sektor pariwisata.

Nominal pagu indikatif itu menurutnya berada jauh di bawah kebutuhan ideal Kementerian Pariwisata yang mencapai Rp 3 triliun.

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Widiyanti menyampaikan menurut data terkait tren pergerakan pagu anggaran Kementerian Pariwisata sejak tahun 2016 hingga pagu indikatif tahun 2027, terlihat bahwa pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp 1,01 triliun.

Nominal itu menurutnya berada jauh di bawah tren historis anggaran Kementerian Pariwisata yang pernah mencapai Rp 5,41 triliun, dengan rata-rata berada di kisaran Rp 3 triliun.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,99 triliun untuk kementeriannya pada 2027.

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TAGS   Menpar Widiyanti  tambahan anggaran  Kemenpar  Saleh Partaonan Daulay  Komisi VII DPR  Bang Saleh  Widiyanti Putri Wardhana 
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