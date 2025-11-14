Menperin Agus Mengumumkan Ambisi Prabowo Melahirkan Mobnas pada 2027, Semoga..

Jumat, 14 November 2025 – 09:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah geliat industri otomotif global yang makin kompetitif, Indonesia mencoba menyalakan mesin ambisi besarnya: menghadirkan mobil nasional (mobnas).

Tak lagi sebatas wacana, proyek mobnas kini digeber serius—bahkan masuk jalur cepat setelah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa rangkaian pembahasan teknis dan konseptual telah berjalan intens antara Kemenperin dan PT. Pindad (Persero).

Bukan sekadar diskusi umum, tetapi pembahasan “level dapur” yang menyentuh semua sisi fundamental sebuah kendaraan nasional.

“Kami sudah membahas detail mulai dari jenis kendaraan, strategi harga, hingga strategi pemasaran dan layanan purnajual,” jelas Menperin Agus melalui keterangannya, di Jakarta, Jumat (14/11).

Sikapnya tegas: Indonesia harus segera punya mobil nasional, dan Pindad dinilai siap memegang peran kunci.

Di ruang diskusi, bukan hanya desain atau pasar yang digodok. Teknologi, proses produksi, hingga skema pembiayaan dibedah satu per satu.

Termasuk opsi menghadirkan mitra tambahan—baik dari sisi produksi maupun transfer teknologi—ikut dipertimbangkan.