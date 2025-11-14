Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Menperin Agus Mengumumkan Ambisi Prabowo Melahirkan Mobnas pada 2027, Semoga..

Jumat, 14 November 2025 – 09:44 WIB
Menperin Agus Mengumumkan Ambisi Prabowo Melahirkan Mobnas pada 2027, Semoga.. - JPNN.COM
Presiden Prabowo menaiki mobil yang diproduksi oleh PT. Pindad, yakni Maung. Foto: Hafidz Mubarak A/foc/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah geliat industri otomotif global yang makin kompetitif, Indonesia mencoba menyalakan mesin ambisi besarnya: menghadirkan mobil nasional (mobnas).

Tak lagi sebatas wacana, proyek mobnas kini digeber serius—bahkan masuk jalur cepat setelah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa rangkaian pembahasan teknis dan konseptual telah berjalan intens antara Kemenperin dan PT. Pindad (Persero).

Baca Juga:

Bukan sekadar diskusi umum, tetapi pembahasan “level dapur” yang menyentuh semua sisi fundamental sebuah kendaraan nasional.

“Kami sudah membahas detail mulai dari jenis kendaraan, strategi harga, hingga strategi pemasaran dan layanan purnajual,” jelas Menperin Agus melalui keterangannya, di Jakarta, Jumat (14/11).

Sikapnya tegas: Indonesia harus segera punya mobil nasional, dan Pindad dinilai siap memegang peran kunci.

Baca Juga:

Di ruang diskusi, bukan hanya desain atau pasar yang digodok. Teknologi, proses produksi, hingga skema pembiayaan dibedah satu per satu.

Termasuk opsi menghadirkan mitra tambahan—baik dari sisi produksi maupun transfer teknologi—ikut dipertimbangkan.

Menperin Agus menyampaikan rangkaian pembahasan teknis dan konseptual mobnas telah berjalan intens antara Kemenperin dan PT. Pindad (Persero).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menperin Agus Gumiwang  Mobnas  Mobil nasional  Prabowo  Mobnas 2027 
BERITA MENPERIN AGUS GUMIWANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp