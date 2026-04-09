Menperin: Kesepakatan AS-Iran Soal Selat Hormuz Bakal Normalkan Suplai Plastik

Kamis, 09 April 2026 – 21:36 WIB
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ditemui usai peluncuran buku Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa di Jakarta, Kamis (9/4/2026) (ANTARA/AMuzdaffar Fauzan)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz akan menormalkan kembali rantai pasok bahan baku plastik global.

“Kalau kita lihat, mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan antara Amerika dan Iran berkaitan dengan pembukaan Selat Hormuz itu bisa kembali menormalkan ekosistem maupun logistik,” ucapnya ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dengan membaiknya kondisi logistik global, pemerintah optimistis kebutuhan bahan baku plastik bagi industri dalam negeri dapat kembali terpenuhi secara stabil, sehingga aktivitas produksi tetap terjaga.

“Ini supaya kebutuhan plastik untuk pelaku-pelaku usaha kita bisa dipenuhi,” katanya lagi.

Lebih lanjut, gangguan pasokan plastik yang terjadi saat ini masih dalam batas wajar dan telah diantisipasi melalui langkah substitusi bahan baku yang dibahas bersama pelaku industri.

“Plastik saya kira wajar ya kalau ada masalah sedikit mengenai supply, tetapi ada substitusinya yang memang sudah kita bicarakan dengan para pelaku usaha,” katanya

Adapun Iran mengumumkan pada Kamis dua rute alternatif untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz, dengan alasan risiko ranjau laut di beberapa bagian jalur perairan vital tersebut.

"Semua kapal yang berniat melintasi Selat Hormuz disarankan mengambil rute alternatif untuk menjamin keselamatan maritim dan menghindari potensi bahaya ranjau laut," kata Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) Iran dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh media lokal.

TAGS   bahan baku plastik  Selat Hormuz  Menperin Agus Gumiwang  suplai plastik 

