Menpora Dito dan Gubernur Malut Tinjau MBG dan Fasilitas Olahraga di SMAN 5 Ternate

Selasa, 23 September 2025 – 01:22 WIB

jpnn.com, TERNATE - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan fasilitas olahraga sekolah di Maluku Utara (Malut).

Salah satu sekolah yang ditinjau Menpora Dito adalah SMA Negeri 5 Ternate.

Menpora Dito didampingi Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos tiba di SMA Negeri 5 Ternate di Jalan Batu Angus, Dufa Dufa, Ternate Utara, Kota Ternate pada Kamis (17/7) siang.

Tarian Soya-Soya khas Malut yang diperagakan para siswa menyambut kedatangan Menpora sejak di depan gerbang sekolah.

Kedatangan Menpora untuk melihat langsung fasilitas olahraga sekaligus memastikan program MBG di SMA Negeri 5 Ternate berjalan sebagaimana mestinya.

Menpora Dito bahkan turut menyantap menu MBG bersama-sama dengan para siswa-siswi.

Dalam kesempatan itu, Menpora Dito menerima aspirasi dari pihak sekolah dan para siswa-siswi, khususnya perihal perbaikan dan pengadaan fasilitas olahraga di SMA Negeri 5 Ternate.

Kata Menpora Dito, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut pastinya akan menindaklanjuti dan memperjuangkan fasilitas-fasilitas olahraga yang dibutuhkan setiap sekolah di daerah.