Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Menpora Dito dan Presiden Levante FC Bertemu di Lapangan Fadel, Bahas Peluang Kerja Sama

Selasa, 23 September 2025 – 00:39 WIB
Menpora Dito dan Presiden Levante FC Bertemu di Lapangan Fadel, Bahas Peluang Kerja Sama - JPNN.COM
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menerima kunjungan dari Presiden Levante Football Team Jon Danvila di Lapangan Padel, Rooftop Wisma Kemenpora, Jakarta, Sabtu (19/7). Foto: Dokumentasi Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menerima kunjungan dari Presiden Levante Football Team Jon Danvila di Lapangan Padel, Rooftop Wisma Kemenpora, Jakarta, Sabtu (19/7).

Kunjungan ini menandai langkah dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang olahraga antara Indonesia dan Spanyol, khususnya di sektor sepak bola.

Dalam suasana penuh keakraban, Menpora Dito menyambut hangat kedatangan Jon Danvila.

Baca Juga:

Dia menegaskan pentingnya diplomasi olahraga sebagai jembatan membangun relasi lintas negara.

Menpora Dito juga mengungkapkan pertemuan tersebut menjadi momentum awal dalam menjajaki kerja sama konkret dengan klub-klub sepak bola Eropa.

“Hari ini kami bertemu dengan Presiden klub Spanyol, Levante FC yang baru saja menjuarai liga divisi satu dan promosi ke La Liga," ujar Menpora Dito.

Baca Juga:

Dalam pertemuan tersebut, Jon Danvila menyampaikan ketertarikannya untuk menjalin kerja sama melalui program pertukaran pelatih dan pemain, serta kemungkinan penyelenggaraan laga persahabatan.

"Ke depan, hal ini akan kami tindak lanjuti bersama PSSI,” jelas Menpora Dito

Ini yang dibahas Menpora Dito dan Presiden Levante FC Jon Danvila saat bertemu di Lapangan Padel, Rooftop Wisma Kemenpora, Jakarta, Sabtu (19/7)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dito Ariotedjo  Menpora Dito  Kemenpora  Levante FC  Jon Danvila  peluang kerja sama 
BERITA DITO ARIOTEDJO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp