Menpora Erick Dorong Kolaborasi Pusat-Daerah Bangun Infrastruktur Event Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir mendorong peningkatan jumlah event olahraga guna mendongkrak partisipasi fisik masyarakat Indonesia yang dinilai masih rendah.

Erick membandingkan kondisi Indonesia dengan Jepang yang penduduknya 65 persen aktif berolahraga meski memiliki populasi yang menua.

"Jepang itu 65 persen berolahraga, padahal umur penduduknya makin tua. Di Indonesia olahraganya masih rendah. Artinya kompleksitas kesehatan orang Indonesia akan terdampak ketika penduduk kita piramidanya berubah, lebih banyak yang tua. Makanya mengolahragakan masyarakat itu yang penting,” kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Susi Susanti Apresiasi Keberpihakan Menpora Erick untuk Perlindungan Atlet Korban Kekerasan Seksual

Dalam data Kemenpora pada 2023 partisipasi masyarakat berolahraga berada di angka 25,4 persen. Tren tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2022 yang menginjak 28,4 persen. Sedangkan pada 2024 mengalami kenaikan yang tipis yakni menjadi 26,3 poin.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan hubungan erat dengan ekosistem industri olahraga. Selain ekosistem industri olahraga juga dapat dikuatkan melalui hadirnya sport tourism yang memadukan antara olahraga dengan wisata.

Menurut Menpora, sport tourism merupakan potensi baru yang bisa dikembangkan di Indonesia. Dengan nilainya yang mencapai ratusan miliar di dunia. Apalagi Indonesia memiliki daya tarik pariwisata seperti keindahan alam serta kuliner yang tepat dikolaborasikan dengan olahraga.

“Ini angka-angka yang saya yakin dengan kolaborasi pemerintah, investasi swasta, dan daya beli masyarakat, dampaknya akan bagus. Belum lagi untuk industri olahraganya,” kata Erick.

Menpora mendorong peran pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam dukungan infrastrukturnya. Sehingga bisa mendukung penyelenggaraan event olahraga berskala besar, yang bermuara pada dampak ekonomi yang besar pula.(antara/jpnn)