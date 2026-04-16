Menpora Erick Genjot Diplomasi Olahraga Lewat Kolaborasi Sepak Bola Wanita RI–Prancis

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menegaskan pentingnya diplomasi olahraga dalam memperkuat hubungan antarnegara, khususnya melalui kerja sama Indonesia dengan Prancis dalam pengembangan sepak bola wanita.

Hal tersebut disampaikan Menpora Erick dalam konferensi pers bersama Dubes Prancis untuk Indonesia Fabien Penone di Institut Francais d'Indonesie, Jakarta, Rabu (15/4).

"Prancis ingin mendorong diplomasi olahraga, karena ini sangat baik untuk membangun fondasi hubungan kemasyarakatan," ujar Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, diplomasi olahraga tidak hanya mempererat hubungan antarnegara, tetapi juga membawa pesan penting seperti kesetaraan gender.

Dalam olahraga, kata Menpora Erick, perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki.

Lebih lanjut, Menpora Erick menyebut isu ini juga menjadi salah satu bagian dari pembahasan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, terutama terkait upaya mempererat kerja sama olahraga antara Indonesia dengan Prancis.

Dia menyampaikan pihaknya tengah menjajaki berbagai kolaborasi dengan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, termasuk pengembangan sejumlah cabang olahraga.

Setelah kerja sama di bidang equestrian, rencana akan berlanjut ke cabang olahraga selancar, serta fokus saat ini pada pengembangan sepak bola.