Menpora Erick Jajaki Kolaborasi Asia Tenggara Demi Raih Prestasi di Olimpiade

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir bertemu dengan Ketua Komisi Olahraga Filipina Patrick Gregorio di Jakarta, Minggu (19/10). Pertemuan ini dalam rangka menjajaki kolaborasi lebih dalam antara kedua negara Asia Tenggara tersebut.

Erick menerangkan pertemuan tersebut membahas banyak hal terkait olahraga kedua negara dan juga regional Asia Tenggara.

Salah satunya perihal pelaksanaan SEA Games yang diharapkan dapat mempertandingkan cabang-cabang olahraga (cabor) Olimpiade sebagaimana yang disuarakan dalam ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS 8) di Hanoi, Vietnam.

“Kami sudah suarakan bahwa dari Indonesia menginginkan SEA Games harus mempertandingkan cabang-cabang yang ada di Olimpiade. Insyaallah saya pada Februari tahun depan akan mengundang seluruh menteri olahraga yang ada di Asia Tenggara untuk mulai mengomunikasikan hal ini,” terang Menpora, Selasa (21/10).

Menpora Erick menyebut wacana ini berangkat dari keinginan Indonesia agar prestasi olahraga Asia Tenggara lebih baik ke depannya. Khususnya di ajang Olimpiade yang merupakan multievent olahraga terbesar di dunia, merujuk prestasi-prestasi yang telah dicapai negara-negara Asia Tenggara selama ini.

“Kita bisa lihat bagaimana atlet senam Filipina pada Olimpiade kemarin dapat medali emas. Kita pun kini tidak hanya mendapat medali emas dari bulu tangkis, kita sudah mendapat dari angkat besi, dan juga tentu speed climbing. Negara-negara lain seperti Singapura sudah pernah juara Olimpiade melalui renang. Nah, hal-hal ini yang saya rasa kami perlu mengusulkan untuk Asia Tenggara lebih baik ke depan,” urai Menpora.

Keinginan Indonesia untuk mempertandingkan cabor-cabor Olimpiade tersebut ternyata direspons positif oleh Filipina.

Ia mengatakan, Filipina sebagai tuan rumah ASEAN pada 2026 akan mengundang kementerian-kementerian olahraga di Asia Tenggara pada April. Pertemuan ini untuk mendorong agenda diskusi supaya SEA Games ini benar-benar mencerminkan upaya menuju prestasi Olimpiade.