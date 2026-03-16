Menpora Erick Optimistis Ajang Volleyball Champions League 2026 Dongkrak Sport Industry

Senin, 16 Maret 2026 – 05:00 WIB
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen Men’s Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, 13-17 Mei mendatang. Foto: Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen Men’s Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, 13-17 Mei mendatang.

 Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada Jakarta Bhayangkara Presisi yang dinilai mampu menghadirkan ajang olahraga berskala internasional di tanah air.

“Semoga pada tahun ini kita bisa meraih hasil terbaik ya. Saya juga mengapresiasi Jakarta Bhayangkara Presisi yang selalu berkomitmen dalam mengembangkan olahraga voli di seluruh negeri,” ujar Menpora Erick dalam acara Drawing and Press Conference AVC Men’s Champions League 2026, di Le Meridien, Jakarta Pusat, Minggu (15/3) sore.

“Saya mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh tim. Semoga pertandingan yang dihadirkan dapat menarik perhatian dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga voli.” tambahnya.

Eks Menteri BUMN itu juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap perkembangan sport tourism dan sport industry. 

Menurutnya, penyelenggaraan event olahraga berskala internasional mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara.

“Melalui ajang olahraga seperti Men’s Volleyball Champions League ini, kita dapat mendorong penyelenggaraan event berkelas internasional yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Diketahui bahwa Amerika Serikat menguasai sekitar 40 persen industri olahraga dan sport tourism.

Kemenpora memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen Men’s Volleyball Champions League 2026.

Kemenpora  menpora erick thohir  Volleyball Champions League 
BERITA KEMENPORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
