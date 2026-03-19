Menpora Erick Pastikan Jakarta Siap Jamu Tim Internasional di FIFA Series 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir menjamin kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) menjelang ajang FIFA Series 2026.

Dalam keterangan resmi Kemenpora, Kamis, Erick meninjau langsung fasilitas pertandingan dan latihan di kompleks GBK, Rabu (18/3), termasuk memastikan kualitas rumput lapangan Stadion Utama GBK yang akan digunakan sebagai venue pertandingan.

"Jadi intinya sudah siap ya (untuk FIFA Series)?" kata Erick saat berdialog dengan jajaran PSSI ketika meninjau kondisi lapangan.

Selain Stadion Utama GBK, Erick juga meninjau Stadion Madya yang akan digunakan sebagai lapangan latihan para peserta turnamen.

Ia mengatakan Indonesia harus menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah ajang internasional sekaligus memberikan dukungan maksimal kepada tim nasional Indonesia.

"Kita harus tunjukkan Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk ajang internasional seperti FIFA. Jangan lupa untuk berikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia," ujarnya.

Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang diikuti empat negara yaitu Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis.

Turnamen tersebut akan menggunakan format semifinal yang dilanjutkan dengan pertandingan final serta perebutan tempat ketiga, dengan masing-masing tim memainkan dua pertandingan.(antara/jpnn)