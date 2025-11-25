Menpora Erick Sebut MoU dengan Kemenperin Demi Perkuat Ekosistem Industri Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir terus berupaya memperkuat fondasi ekosistem industri olahraga nasional kembali dilakukan pemerintah.

Salah satunya dengan melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Dirjen Kementerian Perindustrian, Selasa (25/11) pagi.

Pada acara tersebut, Menpora Erick menyampaikan bahwa, MoU dengan Kemenperin ini adalah bagian sinergi Kemenpora untuk mengembangkan industri olahraga di Indonesia, serta memperkuat ekosistem industri olahraga nasional agar semakin mandiri, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar domestik maupun global.

Menurut Menpora Erick, dalam menjalankan isi MoU tersebut salah satunya yakni mendorong dan memproses mengenai adanya kebijakan izin edar untuk mendukung ekosistem industri-industri olahraga di Indonesia.

"Dimana dengan izin edar ini, kita standarisasinya nanti dari Kemenperin, tapi ini jadi keberpihakan kita kepada industri dalam negeri ataupun investor dari luar negeri yang membangun pabriknya di Indonesia," kata Menpora Erick.

"Kami dengan Kementerian Perindustrian telah melakukan MoU untuk mendukung perkembangan industri olahraga Indonesia. Kita di Kemenpora masih banyak belajar, karena memang kita sudah memiliki payung yang jelas mengenai sport industry, sport tourism dan juga hubungan internasional," tambah Menpora Erick.

Menpora Erick mengatakan bahwa dari MoU tersebut, Kemenpora dan Kemenperin akan melakukan kerja sama yang tepat sasaran di bidang industri olahraga sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Kami bersepakat dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo penting sekali kita bekerja sama dengan baik dan tepat sasaran. Tadi kita sepakti memang industri olahraga salah satu yang harus kita dorong ke depan," ujar Menpora Erick.