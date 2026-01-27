Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Ingin Sekolah Rakyat & Garuda Dilengkapi Fasilitas Olahraga, Menpora Siapkan Koordinasi Lintas Kementerian

Selasa, 27 Januari 2026 – 20:09 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir seusai mengikuti rapat bersama komisi X DPR RI di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (27/01/2026). (ANTARA/FAJAR SATRIYO)

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir berkomitmen mengintegrasikan fasilitas olahraga ke dalam program pendidikan unggulan pemerintah, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Langkah ini diambil guna mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun karakter bangsa melalui pembinaan atlet sejak dini.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick seusai menghadiri rapat di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane menyatakan akan membangun fasilitas olahraga di sekolah-sekolah.

Erick mengaku masih belum membicarakan langkah strategis dari rencana besar presiden tersebut. Namun Erick menyatakan akan melakukan koordinasi lintas kementerian agar bisa membangun sarana olahraga yang memadai di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

"Ya, jadi tentu saya akan berkoordinasi dan saya berharap nanti Sekolah Rakyat yang sedang digaungkan dan juga Sekolah Garuda yang sedang dibangun, juga dilengkapi fasilitas olahraga," kata Erick di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa.

Erick mengatakan bahwa pandangan tersebut juga sejalan dengan masukan dari pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI yang menilai pemuda dan olahraga merupakan dua sektor yang tidak terpisahkan dalam pembinaan generasi bangsa.

"Ini yang kami sinergikan bagaimana juga program pemuda ini menjadi program hal yang sangat penting dalam juga pembangunan karakter bangsa, termasuk juga karakter para atletnya sendiri," ujar Erick.

