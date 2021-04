Menristek: Inovasi Adalah Masa Depan Indonesia Dalam Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang PS Brodjonegoro mengucapkan selamat kepada para pemenang Indonesia Digital Innovation Awards (IDIA) 2021.

Penghargaan bertema Digital Globalization Toward Better and Prosper Society tersebut dianugerahkan kepada 74 perusahaan yang sesuai hasil riset dan penilaian yang dilakukan Tim Warta Ekonomi.

Puluhan perusahaan para pemenang IDIA 2021 disebut Bambang, setidaknya sudah satu langkah lebih maju dalam menjemput masa depan dibanding para kompetitornya.

“Ini bekal yang tentunya sangat penting dan bermanfaat untuk perusahaan Bapak-Ibu menatap masa depan bisnis di masa mendatang. Saya turut senang atas capaian tersebut,” tegas Menristek Bambang.

Dalam paparannya, Bambang menyatakan digital innovation seyogyanya tidak hanya sekadar istilah yang dilekatkan pada sebuah penganugerahan penghargaan.

Menurut Bambang makna ‘digital innovation’ kini lebih dalam lagi, yaitu sebagai masa depan Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan target pemerintah yang menginginkan agar pada 2045 mendatang Indonesia lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah ke atas, dan beranjak menjadi negara maju dengan pendapatan rata-rata yang tinggi.

“Untuk menuju ke sana jelas bukan satu hal yang mudah. Diperlukan perubahan mindset secara mendasar dari kita yang selama ini masih mengandalkan kegiatan ekonomi berbasis natural resources menjadi innovation. Artinya inovasi harus menjadi arus utama dalam setiap kegiatan ekonomi Indonesia ke depan,” papar Bambang.(chi/jpnn)