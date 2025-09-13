Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mensesneg Jawab Rumor Presiden Prabowo Telah Kirim Surpres Pergantian Kapolri ke DPR

Sabtu, 13 September 2025 – 22:14 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). Foto: ANTARA/dokumentasi pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian kapolri kepada DPR RI.

"Berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke DPR itu tidak benar. Jadi, belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian kapolri, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut," kata Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden RI, itu menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Sabtu.

Pimpinan DPR yang disebut oleh Prasetyo itu merujuk kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga membantah adanya surpres dari Presiden Prabowo ke DPR RI terkait dengan pergantian kapolri. Bantahan itu diberikan oleh Dasco ke beberapa media saat dia dihubungi di Jakarta, Sabtu.

"Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian kapolri," kata Dasco.

Isu mengenai adanya surpres untuk pergantian kapolri mulai ramai dibicarakan publik sejak Jumat (12/9). Dalam isu yang berkembang, Presiden Prabowo menyodorkan nama kandidat pengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yaitu dua orang komjen berinisial "D" dan "S".

Rumor tersebut kemudian menjadi viral, dan sejumlah warganet di akun media sosial mereka mengait-ngaitkan inisial tersebut dengan Wakil Kapolri Komjen Dedi Prasetyo, dan Kabareskrim Komjen Syahardiantono.

Walaupun demikian, bantahan yang diberikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun menunjukkan rumor yang beredar itu tidak benar, mengingat Presiden Prabowo tidak mengirimkan surat apapun terkait pergantian kapolri.

Presiden Prabowo pada Sabtu siang berada di Bali setelah merampungkan kunjungan kerjanya di Doha, Qatar, dan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

