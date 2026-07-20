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JPNN.com - Nasional - Hukum

Warning dari Istana untuk Hotman: Jangan Kaitkan Presiden Prabowo dengan Kasus Febrie

Senin, 20 Juli 2026 – 12:31 WIB
Warning dari Istana untuk Hotman: Jangan Kaitkan Presiden Prabowo dengan Kasus Febrie - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pengacara eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea tak mengaitkan penanganan hukum ke Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal demikian dikatakan Pras sapaan Prasetyo Hadi saat ditanya awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).

"Itu, kan, dikembalikan ke proses hukum, ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden," kata Pras, Senin.

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Dia mengatakan pihak Istana tak akan mencampuri urusan pengusutan kasus Febrie yang jadi tersangka kasus korupsi PT ASABRI dan TPPU.

"Sepenuhnya kami kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku," kata politikus Gerindra itu.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga memperoleh pertanyaan awak media soal kemungkinan pemeriksaan terhadap Febrie memerlukan izin Presiden RI.

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"Saya rasa, sih, kembali ke mekanismenya, ya. Saya rasa enggak ada juga, hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin presiden itu," ujar Pras.

Sebelumnya Hotman mempertanyakan langkah Polri melalui Kortas Tipidkor yang menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana menyerahkan penanganan kasus Febrie sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

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TAGS   Mensesneg  Prasetyo Hadi  Febrie Adriansyah  Presiden Prabowo 
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