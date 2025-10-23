Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mensesneg: Santri Bakal Dibekali Ilmu di Bidang Bangunan & Konstruksi

Kamis, 23 Oktober 2025 – 01:00 WIB
Mensesneg: Santri Bakal Dibekali Ilmu di Bidang Bangunan & Konstruksi - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. ANTARA/Livia Kristianti/am.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah bakal membuat program pembekalan di bidang konstruksi untuk para santri.

Menurut Pras, program tersebut adalah perintah dari Presiden Prabowo Subianto setelah adanya isu santri yang turut dalam proses pembangunan pesantren.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum bakal melatih para santri terkait konstruksi di ponpes masing-masing.

Baca Juga:

“Mereka akan diberikan pembekalan keilmuan minimal di bidang bangunan, konstruksi, maupun sipil,” ucap Pras di Istana Negara, pada Rabu (22/10).

Pemerintah berharap, bila nanti ada pembangunan atau renovasi pesantren, santri yang memiliki keahlian bisa dilibatkan.

“Harapannya, ketika ada pembangunan di pondok pesantren, ada santri yang memiliki pengetahuan dalam hal pendirian bangunan,” kata dia.

Baca Juga:

Adapun, pemerintah menghitung kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan dan renovasi pesantren.

“Dan tentu melihat kemampuan keuangan negara dalam hal ini APBN, apabila proses pembangunan akan dibebankan ke APBN,” tambahnya. (mcr4/jpnn)

Menurut Pras, program tersebut adalah perintah dari Presiden Prabowo Subianto setelah adanya isu santri yang turut dalam proses pembangunan pesantren.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mensesneg  Prasetyo Hadi  santri  Konstruksi 
BERITA MENSESNEG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp