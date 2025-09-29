Mensesneg Sebut Prabowo Tak Tahu Biro Pers Istana Cabut ID Pers Liputan Wartawan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mememerintahkan kepada Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan keluar dengan redaksi CNN Indonesia.

Hal ini terkait keputusan Biro Pers Istana yang telah mencabut kartu identitas pers untuk peliputan di Istana milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9).

“Ya kami cari jalan keluar terbaik lah. Jadi kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kami bangun komunikasi bersama lah,” kata Pras sapaanya dikutip Senin (29/9).

Saat disinggung apakah Presiden RI Prabowo Subianto mengetahui hal tersebut. Pras menekankan kejadian tersebut cukup diketahui olehnya saja.



Lebih lanjut, Pras menjelaskan pihaknya bersama Biro Pers Sekretariat Presiden akan membangun komunikasi dan mencari jalan keluar terbaik dengan pihak CNN Indonesia.

Rencananya, pertemuan antara pihak Biro Pers dan CNN Indonesia akan berlangsung pada Senin (29/9) mendatang.

Dalam kesempatan sebelumnya secara terpisah, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.

Menurut Titin, kejadian berlangsung pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil langsung ID pers tersebut di kantor CNN Indonesia.