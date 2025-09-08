Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Mensesneg Ungkap Alasan Posisi Menko Polkam dan Menpora Belum Terisi

Senin, 08 September 2025 – 18:42 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Senin (8/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan posisi jabatan dua menteri yang masih kosong atau belum ada pengganti.

Dua posisi tersebut adalah, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan.

Kemudian, posisi Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo yang masih belum diisi.

“Pertama berkenaan dengan posisi Menko Polkam untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan,” ucap Pras kepada wartawan, di Istana Negara, pada Senin (8/9).

“Untuk sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim,” lanjutnya.

Terkait dengan posisi Menpora, Pras mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah memiliki pengganti.

Namun, yang bersangkutan sedang berada di luar kota saat pelantikan.

“Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali diprosesi pelantikan yang berikutnya,” kata dia.

TAGS   Mensesneg  Budi Gunawan  Menko Polkam  Menpora Dito Ariotedjo  Sri Mulyani 
