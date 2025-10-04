Mensos Gus Ipul Lantik 39 Ribu Pegawai, Ingatkan Jangan Korupsi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan 39.634 pegawai Kementerian Sosial, yang baru dilantik pada Jumat (3/10) untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi peneguhan ikrar. Saya minta semua ASN Kemensos menjadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian, bukan untuk penyimpangan apalagi korupsi,” kata Gus Ipul saat ditemui selepas pelantikan di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta.

Dalam pelantikan itu, 65 orang merupakan guru Sekolah Rakyat, 22 pejabat pembuat komitmen (PPK) tenaga kesehatan, 39.534 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pelaksana teknis, dan 11 menduduki jabatan fungsional di Kemensos.

Gus Ipul menekankan seluruh ASN yang sudah menjadi PNS maupun PPPK memiliki kedudukan, dan kewajiban yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk membeda-bedakan keduanya dalam menjalankan tugas.

Hal yang paling diprioritaskan adalah bekerja dengan semangat, disiplin, terukur, dan mematuhi aturan yang berlaku. Jika tidak, Saifullah memastikan setiap pelanggaran akan disertai sanksi hingga pemberhentian sementara kinerja baik akan mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan.

"Semua sudah menyaksikan ikrar pakta integritas yang ditandatangani. Ini janji suci di hadapan Tuhan, negara, dan nurani kita. Jangan sekali-kali mencederainya,” ujarnya.

Keseriusan Kemensos dalam mencegah dan memberantas praktik tindak pidana korupsi ini agaknya dibuktikan setelah Syaifullah pada kesempatan itu mengumumkan pemberhentian terhadap ES, staf ahlinya mensos untuk Bidang Perubahan Sosial dan Dinamika Sosial yang tersandung kasus dugaan korupsi.

ES ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kemensos tahun 2020.