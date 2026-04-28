Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Mensos Pastikan Keluarga Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Dapat Bantuan Pemerintah

Selasa, 28 April 2026 – 17:27 WIB
Petugas mengevakuasi bangkai gerbong kereta api yang mengalami tabrakan pada Senin malam (27/4). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya akan melakukan pendataan kebutuhan keluarga korban kecelakaan Kereta Api di Bekasi, Senin (27/4) malam.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan untuk keluarga korban kecelakaan.

Adapun pendataan kebutuhan keluarga korban dilakukan untuk menjami bantuan tersebut tepat sasaran.

"Nanti kami akan-assistment dan hasil assessment, akan kami tindak lanjutin dengan dukungan-dukungan program," kata Saiful di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

"Mungkin dukungan pemberdayaan dan dukungan-dukungan yang lain yang diperlukan oleh keluarga korban," imbuhnya.

Saiful menyatakan pemberian bantuan dari pemerintah akan mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dia menekankan pemerintah turut memberikan dukungan penuh, meskipun santunan kecelakan transportasi umum merupakan tanggung jawab Jasa Raharja.

" Kalau di itu Jasa Raharja, karena itu kecelakaan kereta api atau angkatan umum etransportasi, secara umum itu asuransinya lewat jasa raharja. Saya kira pemerintah sebagaimana arahan presiden akan diberikan dukungan penuh bagi korban," ujar Saiful.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan kereta di Bekasi  kecelakaan kereta  Mensos  Saifullah Yusuf 
BERITA KECELAKAAN KERETA DI BEKASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp