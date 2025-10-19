Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mensos Pastikan Siswa Sekolah Rakyat yang Mengundurkan Diri Segera Digantikan

Minggu, 19 Oktober 2025 – 20:42 WIB
Mensos Pastikan Siswa Sekolah Rakyat yang Mengundurkan Diri Segera Digantikan - JPNN.COM
Mensos Saifullah Yusufdiwawancara saat kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Kota Tangerang Selatan, Banten, Minggu (19/10/2025). Foto: ANTARA/Azmi Samsul M

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Sejumlah siswa maupun siswi mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

Namun, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa siswa/siswi yang mengundurkan diri segera disiapkan penggantinya.

"Akan diganti oleh siswa yang lain. Banyak sekali yang ngantre. Kami tidak bisa memaksa, dan kita lakukan seleksi ulang. Banyak lagi yang daftar. Karena semua dijamin oleh negara atau pemerintah," kata dia di Tangerang, Minggu.

Baca Juga:

Dengan kejadian siswa mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat, maka Kemensos tetap menghargai keputusan tersebut.

Terkait dengan hal itu, pihaknya bakal membuka kesempatan baru bagi para pelajar yang lain untuk mengambil program pendidikan lebih layak terkhusus bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan pendidikan itu.

"Jadi ini adalah harapan Pak Presiden Prabowo untuk menjangkau yang belum terjangkau," ucap Gus Ipul --sapaan akrab Saifullah Yusuf.

Baca Juga:

Dia mengatakan keputusan pengunduran diri seperti yang terjadi terhadap belasan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 33, Jelupang, Serpong, Tangerang Selatan ini, lantaran tidak bisa beradaptasi dengan suasana asrama.

"Memang ada sebagian yang tidak kerasan, seperti homesick. Atau tidak terbiasa dengan sekolah berasrama. Jadi kalau ada yang mundur, itu sebenarnya sungguh-sungguh kita sayangkan," ujarnya.

Sejumlah siswa maupun siswi mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekolah Rakyat  Mensos Saifullah Yusuf  SRMA 33 Kota Tangsel  Kemensos 
BERITA SEKOLAH RAKYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp