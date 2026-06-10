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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mensos Sebut Penyaluran Bansos Sembako Sudah 87 Persen, PKH Capai 94 Persen

Rabu, 10 Juni 2026 – 17:24 WIB
Mensos Sebut Penyaluran Bansos Sembako Sudah 87 Persen, PKH Capai 94 Persen - JPNN.COM
Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Istana Negara, pada Selasa (12/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memaparkan perkembangan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Juni 2026.

Menurut dia, penyaluran bansos sembako telah mencapai 87 persen, sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) menembus 94 persen dari total keluarga penerima manfaat (KPM).

"Untuk PKH, sudah tersalurkan kepada 9,4 juta KPM atau 94 persen dengan nilai Rp 7,13 triliun. Sementara bansos sembako mencapai 15,9 juta KPM atau 87 persen senilai Rp 9,54 triliun," kata Saifullah dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6).

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Selain PKH dan bansos sembako, Kemensos juga telah menyalurkan bantuan jaminan hidup kepada 273.911 jiwa dengan total anggaran Rp 225,20 miliar.

Kemudian, bantuan penguatan sosial ekonomi telah diberikan kepada 75.065 kepala keluarga (KK) dengan nilai Rp 37,33 miliar.

Adapun santunan ahli waris telah disalurkan kepada 1.140 penerima dengan total anggaran Rp 17,10 miliar.

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Dalam kesempatan yang sama, Saifullah turut memaparkan capaian sejumlah program Kemensos lainnya.

Dia menyebut realisasi penyaluran Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) telah mencapai 42,58 persen atau senilai Rp 135,7 miliar.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memaparkan perkembangan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Juni 2026.

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TAGS   Mensos  Gus Yusuf  Dana Bantuan Sosial  Bantuan sembako 
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