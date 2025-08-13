Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Menstabilkan Harga Pangan, Bulog Jabar Mendistribusikan 69 Ribu Ton Beras SPHP

Rabu, 13 Agustus 2025 – 16:39 WIB
Masyarakat membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam program Gerakan Pangan Murah yang digelar Polda Jabar, Rabu (13/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bulog Jawa Barat menargetkan penyaluran 69 ribu ton beras atau bantuan pangan di wilayah Jabar hingga Agustus 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh pimpinan Bulog Jawa Barat Mohamad Alexander.

“Target Bulog untuk bantuan pangan di Jawa Barat adalah sekitar 69 ribu ton, dengan batas waktu penyaluran hingga akhir Agustus."

"Ini adalah alokasi untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli. Diharapkan pada akhir Agustus, seluruh penyaluran sudah selesai,” kata Alexander saat ditemui dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah di Mapolda Jabar, Rabu (13/8).

Dia menjelaskan salah satu upaya untuk merealisasikan target tersebut ialah dengan menggencarkan pendistribusian beras Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai di pasar-pasar tradisional, hingga bekerja sama dengan sejumlah instansi negara seperti Polri

“Hari ini, kita sama-sama menyaksikan kegiatan Gerakan Pangan Murah yang berlokasi di Polda Jabar. Ini sesuai instruksi Bapak Kapolri dan Bapak Presiden, agar kegiatan ini bisa lebih masif menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai instansi dan lembaga yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Alexander mengatakan pendistribusian secara masif bantuan pangan bertujuan untuk membantu masyarakat mengakses kebutuhan pokok mereka di tengah fenomena naiknya harga beras.

“Fenomena yang kita lihat saat ini ialah harga beras mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Karena itu, Bulog dengan penguasaan stok yang cukup besar, diminta untuk segera menyalurkan beras tersebut ke masyarakat,” ucap dia.

