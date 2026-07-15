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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mental Inggris Kini Lebih Matang, Jordan Pickford Yakin Tidak Terpancing Emosi Lawan Argentina

Rabu, 15 Juli 2026 – 12:12 WIB
Mental Inggris Kini Lebih Matang, Jordan Pickford Yakin Tidak Terpancing Emosi Lawan Argentina - JPNN.COM
Jordan Pickford. Foto: Instagram/jpickford1

jpnn.com, ATLANTA - Timnas Inggris menatap duel panas melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 dengan penuh keyakinan.

Bukan hanya soal kualitas permainan, The Three Lions merasa kini memiliki mentalitas yang jauh lebih matang sehingga tidak mudah terpancing provokasi di laga bertekanan tinggi.

Pertandingan yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari, menjadi kesempatan emas bagi Inggris untuk mengakhiri penantian panjang menuju final Piala Dunia, yang terakhir dirasakan pada edisi 1966.

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Laga tersebut juga membangkitkan kenangan duel klasik Inggris kontra Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 1998.

Saat itu pertandingan diwarnai kartu merah David Beckham setelah insiden dengan Diego Simeone, sebelum Inggris akhirnya tersingkir lewat adu penalti.

Namun, kiper Inggris Jordan Pickford menegaskan situasinya kini berbeda.

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Menurutnya, skuad asuhan Inggris telah berkembang menjadi tim yang lebih dewasa dalam mengendalikan emosi dan tidak akan membiarkan drama di luar permainan mengganggu fokus.

"Saya kira kalian sudah melihat di sepanjang turnamen keinginan kami untuk memenangi tekel, kami tidak terlibat perkelahian atau apa pun," kata Pickford, dikutip dari ESPN.

Inggris akan menghadapi Argentina yang diprediksi sarat emosi. Kiper Jordan Pickford menyebut mental timnya lebih matang dan mudah terpancing emosi.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Jordan Pickford  Inggris  Argentina  Inggris vs Argentina 
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