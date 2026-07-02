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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mental Pemenang Berbicara di Balik Comeback Dramatis Belgia atas Senegal

Kamis, 02 Juli 2026 – 15:27 WIB
Mental Pemenang Berbicara di Balik Comeback Dramatis Belgia atas Senegal - JPNN.COM
Selebrasi kapten Belgia, Youri Tielemans saat berlaga pada 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Senegal di Seattle Stadium, Kamis (2/7). Foto: Facebook/Belgian Red Devils

jpnn.com - Belgia membuktikan punya mental pemenang saat jumpa Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Berlaga di Seattle Stadium, Kamis (2/7/2026), The Red Devils menang dengan skor 3-2.

Skuad asuhan Rudi Garcia lebih dahulu tertinggal lewat gol Habib Diarra pada menit ke-24 dan Ismaila Sarr (51').

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Belgia kemdudian membalas melalui Romelu Lukaku (86') dan Youri Tielemans (89').

Tielemans akhirnya menjadi pahlawan kemenangan Belgia setelah mencetak gol penentu melalui eksekusi penalti pada menit ke-120+5.

Hasil ini mengantar Belgia menghadapi Amerika Serikat pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang di laga lainnya mengalahkan Bosnia Herzegovina 2-0.

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Pelatih Belgia Rudi Garcia mengapresiasi daya juang anak asuhnya yang mampu bangkit setelah tertinggal dua gol.

Menurutnya, para pemain tetap tenang dan tidak kehilangan kepercayaan diri meski berada dalam situasi sulit.

Belgia membuktikan punya mental pemenang di laga 32 besar Piala Dunia 2026 saat jumpa Senegal, Kamis (2/7) dini hari WIB

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TAGS   Belgia  Senegal  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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