Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mental Terpuruk, Persis Solo Tantang Persib Bandung Demi Pulihkan Kepercayaan Diri

Senin, 27 Oktober 2025 – 10:34 WIB
Mental Terpuruk, Persis Solo Tantang Persib Bandung Demi Pulihkan Kepercayaan Diri - JPNN.COM
Pelatih Persis Peter de Roo dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: sources for JPNN

jpnn.com -

Persis Solo bakal menghadapi ujian berat saat menantang Persib Bandung pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.

Menjelang laga, Pelatih Persis Peter de Roo mengaku tak menyiapkan strategi khusus. Dia hanya fokus membangun kembali kepercayaan diri para pemain yang baru saja menelan kekalahan di laga sebelumnya.

Baca Juga:

Persis Berupaya Menaikkan Mental

Nasib Laskar Sambernyawa—julukan Persis—memang sedang tidak baik. Mereka tidak pernah menang dalam tujuh pertandingan terakhir.

Kemenangan terakhir diraih pada laga pembuka Super League melawan Madura United dengan skor 2–1.

"Sebagian besar pekerjaan kami minggu ini berfokus pada aspek mental dalam persiapan tim," kata De Roo dalam konferensi pers pralaga.

Baca Juga:

Tren Negatif Persis

Juru taktik asal Belanda itu menuturkan tren negatif yang dialami Persis telah memengaruhi mental anak asuhnya.

Hal itu terbukti ketika Persis takluk dari Malut United dengan skor 1–3 di laga sebelumnya.

Begini persiapan Persis Solo jelang melawan Persib Bandung, juara bertahan Liga 1. Pelatih singgung kepercayaan diri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persis Solo  Persib Bandung  Persib vs Persis  Persib  Super League 
BERITA PERSIS SOLO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp