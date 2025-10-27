Mental Terpuruk, Persis Solo Tantang Persib Bandung Demi Pulihkan Kepercayaan Diri

Senin, 27 Oktober 2025 – 10:34 WIB

jpnn.com -

Persis Solo bakal menghadapi ujian berat saat menantang Persib Bandung pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.

Menjelang laga, Pelatih Persis Peter de Roo mengaku tak menyiapkan strategi khusus. Dia hanya fokus membangun kembali kepercayaan diri para pemain yang baru saja menelan kekalahan di laga sebelumnya.

Persis Berupaya Menaikkan Mental

Nasib Laskar Sambernyawa—julukan Persis—memang sedang tidak baik. Mereka tidak pernah menang dalam tujuh pertandingan terakhir.

Kemenangan terakhir diraih pada laga pembuka Super League melawan Madura United dengan skor 2–1.

"Sebagian besar pekerjaan kami minggu ini berfokus pada aspek mental dalam persiapan tim," kata De Roo dalam konferensi pers pralaga.

Baca Juga: Bojan Hodak Hadapi Dilema Menjelang Duel Persib Bandung vs Persis Solo

Tren Negatif Persis

Juru taktik asal Belanda itu menuturkan tren negatif yang dialami Persis telah memengaruhi mental anak asuhnya.

Hal itu terbukti ketika Persis takluk dari Malut United dengan skor 1–3 di laga sebelumnya.