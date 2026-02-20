Mentan Amran Melibatkan Mahasiswa Perkuat Brigade Pangan dan Hilirisasi Pertanian

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merangkul berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan untuk memperkuat program strategis Kementerian Pertanian.

Sejumlah program yang dimaksud, antara lain Brigade Pangan, cetak sawah, pengembangan komoditas perkebunan, hingga hilirisasi produk pertanian.

Kolaborasi tersebut ditegaskan dalam audiensi bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Pandu Tani Indonesia (PATANI), Korps HMI Wati (KOHATI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (19/2).

Mentan Amran menegaskan bahwa pembangunan pertanian nasional membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda sebagai penggerak ekonomi rakyat.

“Semua ikut bantu negara. Kami ingin ekonomi digerakkan oleh pemuda Indonesia. Tanpa kolaborasi, pertanian tidak akan maju,” katanya.

Dia memaparkan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan pemerintah, di antaranya pengembangan komoditas perkebunan rakyat seluas lebih dari 800 ribu hektare dengan anggaran Rp9,9 triliun untuk kakao, mete, kelapa, kopi, dan komoditas perkebunan lainnya, serta program cetak sawah seluas 225 ribu hektare dengan dukungan anggaran Rp8 triliun.

Mentan Amran menekankan bahwa seluruh program tersebut harus dijalankan secara bersih dan profesional. “Tidak ada fee, tidak ada calo. Ini gerakan ekonomi rakyat. Presiden ingin ekonomi berpihak kepada masyarakat. Koruptor harus digilas,” tuturnya.

Mentan Amran juga mendorong percepatan hilirisasi agar nilai tambah komoditas dinikmati di dalam negeri. Dia mencontohkan komoditas kelapa yang selama ini diekspor mentah dengan nilai sekitar Rp1.300 per kilogram, padahal jika diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO), maka nilainya bisa mencapai Rp145.000 per kilogram.