JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Mentan Amran Minta Warga Tak Perlu Khawatir Kualitas Beras

Kamis, 07 Agustus 2025 – 12:46 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Foto: dok Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir untuk tetap membeli beras di peritel modern menyusul adanya kekhawatiran soal kualitas beras yang buruk atau dioplos.

“Tidak, tidak perlu khawatir,” kata Mentan Amran saat ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis.

Amran mengatakan bahwa beras medium dan premium yang ada di ritel hanya memiliki masalah kualitas patahan (broken) beras yang dinilai tidak sebanding dengan harga jualnya.

Namun, dia menegaskan bahwa kualitas itu tidak langsung membuat beras tersebut tidak laik untuk dikonsumsi.

“Kalau medium itu broken-nya 25 persen, kalau premium 15 persen. Tapi kita lihat kondisi pada saat kami cek, itu broken-nya ada yang sampai 40 persen, ada 50 persen broken-nya, ada 30-35 persen,” ujar Amran.

“Nah, itu yang terjadi. Tapi itu semua untuk dikonsumsi itu aman, baik, enggak masalah. Hanya saja harganya terlalu tinggi dibanding kualitasnya, itu saja,” imbuh dia.

Mentan mengatakan fenomena terkait kualitas beras yang belakangan ramai diperbincangkan pun membuat masyarakat bergeser untuk berbelanja langsung di pasar tradisional daripada di ritel.

“Penjualan di pasar tradisional meningkat. Karena masyarakat beralih, karena mereka bisa melihat langsung (kualitas beras). Nah, ini fenomena menarik, sangat bagus,” kata Amran.

Sumber Antara

TAGS   beras oplosan  Mentan  Andi Amran Sulaiman  ritel 
