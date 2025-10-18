Mentan Amran Sulaiman Berkinerja Terbaik Kedua versi Survei SPIN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menempati peringkat kedua sebagai menteri berkinerja terbaik di Kabinet Indonesia Maju.

Hal tersebut berdasarkan data dari survei terbaru Strategic and Political Insight Network (SPIN).

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik mengatakan hasil survei terbaru menempatkan Amran Sulaiman di klaster menteri berkinerja terbaik.

"Amran (67,3 persen) hanya terpaut tipis dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’thi yang berada di posisi pertama dengan 67,5 persen," ujar Marwadin dalam keterangannya, Sabtu (18/10).

Marwadin menjelaskan klaster menteri berkinerja tinggi ini terdiri dari mereka yang berhasil menjalankan program prioritas secara nyata dan komunikatif.

"Dengan capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di bidang pelayanan publik," kata dia.

Survei SPIN dilakukan terhadap 1.600 responden di 38 provinsi pada 1–9 Oktober 2025 menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,45 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Apresiasi publik terhadap sektor pertanian juga tampak dalam survei Litbang Kompas (Oktober 2025), yang mencatat 71,5 persen masyarakat puas terhadap kinerja Kementerian Pertanian.