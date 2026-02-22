Menteri Abdul Mu’ti Ajukan Tambahan Anggaran untuk Revitalisasi 60 Ribu Sekolah

jpnn.com - JEMBER - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengajukan tambahan anggaran revitalisasi 60 ribu gedung sekolah pada 2026. Anggaran itu digunakan untuk merevitalisasi gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

Mu’ti mengatakan bahwa revitaliasi itu merupakan bagian dari program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penguatan mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana

Pada 2025, pemerintah telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan capaian 100 persen.

Hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia belajar di ruang yang layak dan bermutu.

"Tahun 2026 proses revitalisasi terus berjalan," kata Mu’ti saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Balung di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (21/2).

Menurut dia, saat ini sudah ada sekitar 11.470 satuan pendidikan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang mengajukan tambahan anggaran untuk 60.000 satuan pendidikan lagi.

Jika tambahan tersebut disetujui, maka pada 2026 pemerintah menargetkan revitalisasi lebih dari 71.000 satuan pendidikan secara nasional.