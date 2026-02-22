Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Abdul Mu’ti Ajukan Tambahan Anggaran untuk Revitalisasi 60 Ribu Sekolah

Minggu, 22 Februari 2026 – 07:01 WIB
Menteri Abdul Mu’ti Ajukan Tambahan Anggaran untuk Revitalisasi 60 Ribu Sekolah - JPNN.COM
Mendikdasmen Abdul Mu'ti bersama Bupati Jember Gus Fawait memotong pita saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Balung di Kabupaten Jember, Sabtu (21/2/2026). ANTARA/HO-Diskominfo Jember

jpnn.com - JEMBER - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengajukan tambahan anggaran revitalisasi 60 ribu gedung sekolah pada 2026. Anggaran itu digunakan untuk merevitalisasi gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

Mu’ti mengatakan bahwa revitaliasi itu merupakan bagian dari program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penguatan mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana

Pada 2025, pemerintah telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan capaian 100 persen.

Baca Juga:

Hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia belajar di ruang yang layak dan bermutu.

"Tahun 2026 proses revitalisasi terus berjalan," kata Mu’ti saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Balung di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (21/2).

Menurut dia, saat ini sudah ada sekitar 11.470 satuan pendidikan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Baca Juga:

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang mengajukan tambahan anggaran untuk 60.000 satuan pendidikan lagi.

Jika tambahan tersebut disetujui, maka pada 2026 pemerintah menargetkan revitalisasi lebih dari 71.000 satuan pendidikan secara nasional.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengajukan tambahan anggaran untuk revitalisasi 60 ribu sekolah di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   revitalisasi sekolah  Menteri Abdul Mu’ti  Anggaran  sekolah rusak  Prabowo  Kemendikdasmen  Bupati Jember 
BERITA REVITALISASI SEKOLAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp