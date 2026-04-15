Menteri Ara & Dedi Mulyadi Tinjau HWB Purwakarta, Harga Rumah Rp98 Juta

jpnn.com - PURWAKARTA - Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meninjau proyek Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta, Selasa (14/4) malam.

Proyek ini menjual rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan harga mulai Rp98 juta dengan cicilan Rp500 ribu per bulan dan sudah laku 1.500 unit sejak Maret 2026.

Dalam kunjungan ke proyek HWB Purwakarta, Menteri PKP Ara juga didampingi Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein alias Om Zein.

"Ini menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan program nasional 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," kata Menteri PKP Maruarar Sirait.

Dia menjelaskan, HWB Purwakarta hadir sebagai prototipe nasional yang menawarkan hunian layak dengan harga yang sangat kompetitif, jauh di bawah standar harga pasar rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saat ini.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan ialah skema harga rumah yang ditawarkan.

Di saat harga rumah subsidi FLPP umumnya berada di atas Rp160 juta, HWB Purwakarta berhasil melakukan efisiensi luar biasa. Harga rumah tipe 1 kamar tidur dijual mulai dari Rp98 juta, tipe 2 kamar tidur mulai dari Rp115 juta.

Selain itu juga cicilannya terjangkau dengan hanya sekitar Rp500 ribu per bulan.