JPNN.com - Daerah

Menteri Ara Janji Perbaiki 40 Ribu Rutilahu di Jawa Barat

Selasa, 14 April 2026 – 07:35 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, saat menghadiri acara di SMA Negeri 1 Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berupaya mempercepat program penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Targetnya sebanyak 40 ribu rumah akan menerima program tersebut di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan pria yang kerap disapa Ara saat mengunjungi SMA Negeri 1 Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4) malam.

Program tersebut merupakan penanganan rumah tidak layak (rutilahu) bagi warga tidak mampu.

"Target bedah rumah 40.000 rumah tahun ini di Jawa Barat," kata Ara.

Dia mengungkapkan, terdapat ribuan rumah warga yang akan mendapatkan program BSPS di Kabupaten Bandung. Program tersebut dilakukan secara bersama-sama dan kolaborasi.

"Ya kami bahagia sekali. Ada 1.200 rumah (Kabupaten Bandung) yang akan kami perbaiki, rumah rakyat miskin," ujarnya.

Dia mengungkapkan, terdapat kredit usaha rakyat (KUR) yang telah berhasil. Kemudian terdapat program tanpa jaminan dan tanpa bunga.

TAGS   Menteri Ara  Rutilahu  Cucun Syamsurijal  Dedi Mulyadi  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  Maruarar Sirait  Perumahan dan Kawasan Permukiman 

