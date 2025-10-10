Menteri Bahlil Bakal Stop Impor Solar Tahun Depan, RI Siap Gunakan Biodiesel B50

Jumat, 10 Oktober 2025 – 00:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak akan mengimpor solar pada semester II-2026.

Hal itu seiring dengan rencana pemerintah mengeluarkan keputusan mengimplementasikan biodiesel 50% atau B50.

Hal itu diungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di Jakarta pada Kamis (9/10).

“Kalau sudah keputusan B50, maka insyaallah tidak lagi kami melakukan impor solar pada 2026,” ungkap Bahlil.

Ketua Parta Golkar itu menyampaikan saat ini pemerintah sedang melakukan uji jalan (road test) B50 tahap akhir terhadap kendaraan-kendaraan.

Menurutnya, uji tahap akhir membutuhkan waktu sekitar 6–8 bulan, dan diujikan di mesin kapal, kereta, alat-alat berat dan lain-lain.

“Kalau pengujiannya sudah clear maka diputuskan kami pakai B50,” ujar Bahlil.

Dalam Peta Jalan Kementerian ESDM, program mandatori B50 memungkinkan untuk diterapkan pada semester II 2026.