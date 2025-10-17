Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Menteri Bahlil & Gubernur Herman Deru Tinjau Sumur Minyak Rakyat di Muba, Ada Kabar Baik

Jumat, 17 Oktober 2025 – 09:33 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Sumsel Herman Deru saat meninjau aktivitas sumur minyak rakyat di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Kamis (16/10). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meninjau aktivitas sumur minyak rakyat di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Kamis (16/10).

Kunjungan ini bertujuan memastikan tata kelola sumur minyak rakyat di Sumsel berjalan sesuai standar keselamatan dan ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Bahlil menegaskan legalisasi sumur minyak rakyat bukan berarti kebebasan tanpa batas.

Dia menegaskan pemerintah akan tetap melakukan pengawasan ketat agar pengelolaan minyak dilakukan secara profesional dan tidak merusak lingkungan.

“Kami ingin memastikan setiap aktivitas penambangan minyak rakyat dilakukan secara aman. Harus ada sistem sirkulasi dan sanitasi yang baik di setiap titik produksi,” tegas Bahlil dalam keterangannya, Jumat (17/10).

Di juga meminta Pertamina untuk ikut berperan aktif mendampingi masyarakat dalam penerapan sistem keselamatan di lapangan.

Pendampingan ini mencakup pengawasan teknis, pelatihan, dan pembinaan.

Gubernur Herman Deru menyambut baik langkah pemerintah pusat tersebut.

TAGS   sumur minyak rakyat  Bahlil Lahadalia  Herman Deru  musi banyuasin  penambangan  harga minyak 
