Menteri Ekraf Ajak Wisudawan STIAMI Ciptakan Wirausaha Lewat Ekonomi Kreatif

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengajak para wisudawan Institut STIAMI ke-49 menjadi penggerak ekonomi kreatif melalui inovasi serta kewirausahaan.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam orasi ilmiah pada Wisuda Institut STIAMI ke-49, Teuku Riefky menekankan bahwa ekonomi kreatif bertumpu pada kekuatan ide, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi.

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"Dia mengatakan ekonomi kreatif pada dasarnya adalah tentang anak muda dan gagasan. Sebagai digital native yang kreatif, visioner, dan adaptif, generasi Z dan Milenial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan gagasan inovatif yang melampaui batas budaya maupun negara.

"Oleh karena itu, di tengah era disrupsi digital ini, para wisudawan ditantang untuk mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak sekadar menjadi pencari kerja, melainkan mampu menciptakan lapangan kerja baru," ujar Teuku Riefky di Jakarta, Kamis (2/7).

Menteri Ekraf menegaskan, bonus demografi yang diprediksi berada pada puncaknya di 2045 harus dimanfaatkan melalui penguatan ekonomi kreatif sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja.

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Dengan lebih dari 53 persen penduduk berada pada usia produktif, sektor ini dinilai mampu menyerap para wisudawan dan generasi muda, sekaligus menjawab tantangan tingginya angka pengangguran usia 15–39 tahun.

Karakter Generasi Z dan Milenial yang kreatif, adaptif, serta akrab dengan teknologi dinilai selaras dengan kebutuhan industri ekonomi kreatif.