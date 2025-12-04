Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Ketersediaan Energi & Bantuan di 3 Provinsi

jpnn.com, AGAM - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri merespons cepat kondisi darurat akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) dengan melakukan kunjungan kerja intensif ketiga provinsi tersebut pada 2-3 Desember 2025.

Rangkaian kunjungan dimulai dari Bireuen, Aceh, dilanjutkan ke Tapanuli Tengah, Sibolga, Sumatera Utara, dan berakhir di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Di setiap lokasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina meninjau posko bantuan, titik pengungsian, serta infrastruktur energi untuk menjaga ketersediaan dan distribusi energi kepada masyarakat, meski tengah berada dalam kondisi darurat.

Baca Juga: Pertamina Gelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Strategis Serentak di 8 Lokasi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan BBM dan LPG untuk wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh mencukupi kebutuhan masyarakat, namun masih terkendala pada akses jalur darat ke SPBU.

Karena itu, Kementerian ESDM bersama Pertamina mengalihkan jalur distribusi BBM dan LPG melalui laut dan udara.

"Mobilisasinya untuk ke daerah-daerah yang bisa dijangkau karena jalan putus, jembatan putus, ini yang menjadi persoalan yang kita hadapi bersama. Tapi sekarang kami pakai cara, ada beberapa yang pakai pesawat, ada beberapa juga yang pakai rakit. Kayak di Aceh, di Bireuen itu kami rakit. Untuk muat, naik," ungkapnya.

Menteri Bahlil meminta agar SPBU di wilayah terdampak dapat beroperasi 24 jam atau memperpanjang jam layanan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga dan aktivitas penanganan bencana, termasuk pergerakan alat berat, ambulans, dan logistik, dapat berjalan tanpa hambatan.