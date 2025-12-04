Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Ketersediaan Energi & Bantuan di 3 Provinsi

Kamis, 04 Desember 2025 – 09:39 WIB
Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Ketersediaan Energi & Bantuan di 3 Provinsi
Pertamina hadir memberikan bantuan kepada korban bencana banjir di Kabupaten Agam, Rabu (3/12). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, AGAM - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri merespons cepat kondisi darurat akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) dengan melakukan kunjungan kerja intensif ketiga provinsi tersebut pada 2-3 Desember 2025.

Rangkaian kunjungan dimulai dari Bireuen, Aceh, dilanjutkan ke Tapanuli Tengah, Sibolga, Sumatera Utara, dan berakhir di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Di setiap lokasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina meninjau posko bantuan, titik pengungsian, serta infrastruktur energi untuk menjaga ketersediaan dan distribusi energi kepada masyarakat, meski tengah berada dalam kondisi darurat.

Baca Juga:

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan BBM dan LPG untuk wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh mencukupi kebutuhan masyarakat, namun masih terkendala pada akses jalur darat ke SPBU.

Karena itu, Kementerian ESDM bersama Pertamina mengalihkan jalur distribusi BBM dan LPG melalui laut dan udara.

"Mobilisasinya untuk ke daerah-daerah yang bisa dijangkau karena jalan putus, jembatan putus, ini yang menjadi persoalan yang kita hadapi bersama. Tapi sekarang kami pakai cara, ada beberapa yang pakai pesawat, ada beberapa juga yang pakai rakit. Kayak di Aceh, di Bireuen itu kami rakit. Untuk muat, naik," ungkapnya.

Baca Juga:

Menteri Bahlil meminta agar SPBU di wilayah terdampak dapat beroperasi 24 jam atau memperpanjang jam layanan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga dan aktivitas penanganan bencana, termasuk pergerakan alat berat, ambulans, dan logistik, dapat berjalan tanpa hambatan.

Menteri ESDM dan Dirut Pertamina meninjau ketersediaan energi dan bantuan kemanusiaan di 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar

TAGS   Pertamina  Simon Aloysius Mantiri  Dirut Pertamina  Menteri Esdm  bencana sumatra  bantuan  Bahlil Lahadalia  energi  BBM  LPG 
