Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Menteri ESDM Sebut Indonesia Setop Impor Solar pada 2026

Jumat, 10 Oktober 2025 – 19:10 WIB
Menteri ESDM Sebut Indonesia Setop Impor Solar pada 2026 - JPNN.COM
Menteri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memutuskan tidak akan mengimpor solar pada semester II-2026. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan Indonesia tidak akan mengimpor minyak solar lagi pada 2026 nanti.

Langkah tersebut diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat menjadi pembicara utama di ID Summit 2025, Kamis (9/10) di Jakarta.

Bahlil menjelaskan, kunci pencapaian target ini ialah dengan menerapkan program mandatori biodiesel B50.

Baca Juga:

Yakni, campuran 50 persen bahan bakar nabati (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) ke dalam minyak solar konvensional.

“Atas arahan Bapak Presiden, sudah diputuskan bahwa tahun 2026 insya Allah kami dorong ke B50. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi melakukan impor solar,” tegas Bahlil.

Menurut data Kementerian ESDM, program biodiesel sejak 2020 telah memberi dampak besar bagi perekonomian nasional. Selama periode 2020–2025, kebijakan ini menghemat devisa hingga USD 40,71 miliar.

Baca Juga:

Dengan penerapan B50 pada 2026, pemerintah memperkirakan tambahan penghematan devisa sekitar USD 10,84 miliar dalam satu tahun.

Saat ini, impor solar masih mencapai 4,9 juta kiloliter. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 10,5 persen kebutuhan nasional.

Pemerintah menargetkan Indonesia tidak akan mengimpor minyak solar lagi pada 2026 nanti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minyak solar  ID Summit 2025  Bahlil Lahadalia  Setop Impor Solar  Setop Impor Solar 2026 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp