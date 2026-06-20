Menteri Fadli Zon Kunjungi Pandam Gadang, Rumah Tan Malaka Bakal jadi Pusat Budaya

jpnn.com - LIMA PULUH KOTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengunjungi Desa Pandam Gadang di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), pada Jumat (19/6/2026).

Agenda utama menteri berdarah Minang itu ialah berkunjung ke Rumah Tan Malaka.

Rumah Tan Malaka dan area sekitarnya pernah direnovasi lalu diresmikan pada Desember 2024.

Siaran pers Kementerian Kebudayaan mengabarkan kunjungan Menteri Fadli itu untuk meninjau kondisi bangunan dan tata pamer bangunan bersejarah tersebut.

Menteri Fadli menuturkan Ibrahim Datuk Tan Malaka merupakan pejuang yang berjuluk Bapak Pendiri Republik Indonesia.

Menurut menteri berlatar belakang sejarawan itu, Tan Malaka menuangkan visinya tentang kelahiran RI dalam buku ”Naar de Republiek” yang ditulis pada 1925.

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“Tan Malaka juga dikenal sebagai seorang pemikir dengan karya-karya penting seperti Madilog dan Dari Penjara ke Penjara,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Fadli mengatakan perjuangan Tan Malaka sangat dihargai dan dihormati oleh pejuang lain. Proklamator RI Bung Karno pun merupakan salah satu tokoh yang menghargai pemikir dan tokoh revolusioner itu.