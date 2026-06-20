Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Fadli Zon Kunjungi Pandam Gadang, Rumah Tan Malaka Bakal jadi Pusat Budaya

Sabtu, 20 Juni 2026 – 10:52 WIB
Menteri Fadli Zon Kunjungi Pandam Gadang, Rumah Tan Malaka Bakal jadi Pusat Budaya - JPNN.COM
Menteri Kebudayaan Fadli Zon berdiri depan Rumah Tan Malaka di Desa Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), pada Jumat (19/6/2026). Foto: Humas Kementerian Kebudayaan

jpnn.com - LIMA PULUH KOTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengunjungi Desa Pandam Gadang di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), pada Jumat (19/6/2026).

Agenda utama menteri berdarah Minang itu ialah berkunjung ke Rumah Tan Malaka.

Rumah Tan Malaka dan area sekitarnya pernah direnovasi lalu diresmikan pada Desember 2024.

Baca Juga:

Siaran pers Kementerian Kebudayaan mengabarkan kunjungan Menteri Fadli itu untuk meninjau kondisi bangunan dan tata pamer bangunan bersejarah tersebut. 

Menteri Fadli menuturkan Ibrahim Datuk Tan Malaka merupakan pejuang yang berjuluk Bapak Pendiri Republik Indonesia.

Menurut menteri berlatar belakang sejarawan itu, Tan Malaka menuangkan visinya tentang kelahiran RI dalam buku ”Naar de Republiek” yang ditulis pada 1925. 

Baca Juga:

“Tan Malaka juga dikenal sebagai seorang pemikir dengan karya-karya penting seperti Madilog dan Dari Penjara ke Penjara,” ujarnya. 

Lebih lanjut Menteri Fadli mengatakan perjuangan Tan Malaka sangat dihargai dan dihormati oleh pejuang lain. Proklamator RI Bung Karno pun merupakan salah satu tokoh yang menghargai pemikir dan tokoh revolusioner itu.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengunjungi Pandam Gadang, Rumah Tan Malaka bakal dijadikan pusat budaya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fadli Zon  menteri kebudayaan  Tan Malaka  Bung Karno 
BERITA FADLI ZON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp