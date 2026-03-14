Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Menteri HAM Kecam Kasus Aktivis KontraS: Tidak Boleh Membiarkan Premanisme

Sabtu, 14 Maret 2026 – 14:21 WIB
Menteri HAM Natalius Pigai (tengah). ANTARA/Fath Putra Mulya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengecam aksi penyerangan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Menurut dia, aksi penyerangan dengan air keras itu sebagai bentuk premanisme.

“Saya sudah kecam tidak boleh. Tidak boleh membiarkan premanisme hidup di negara ini,” ucap Pigai di Istana Negara, pada Jumat (13/3).

Pigai menuturkan bahwa Indonesia adalah negara damai, aman, dan tidak boleh ada yang melakukan kekerasan.

“Kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan baik. Demokrasi kita tumbuh berkembang,” kata dia.

Dia mengaku bahwa keberadaan aktivis berfungsi sebagai kontrol dan penyeimbang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Oleh karena itu, saya mewakili pemerintah, saya prihatin dengan peristiwa ini dan tidak boleh terjadi lagi ya,” tuturnya.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal (OTK) di Jakarta Pusat, Kamis malam (12/3).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri HAM  Aktivis KontraS  Kontras  premanisme 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp