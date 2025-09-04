Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri HAM Pastikan Pemerintah Tanggung Biaya Pemulihan Seluruh Korban Ricuh Demo

Kamis, 04 September 2025 – 20:00 WIB
Menteri HAM Pastikan Pemerintah Tanggung Biaya Pemulihan Seluruh Korban Ricuh Demo - JPNN.COM
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat menjenguk salah satu korban kericuhan demo di RS Hasan Sadikin, Kota Bandung, Kamis (4/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan dan pemulihan korban dalam peristiwa kericuhan dalam aksi unjuk rasa yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah.

Hal ini disampaikan Pigai usai melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Kapolri dan Menteri Sosisal.

Kementerian HAM melaksanakan tugasnya sesuai mandat. Kami pantau, ikuti, dan kendalikan keadaan nasional sejak awal,” kata Pigai saat ditemui di RS Hasan Sadikin Bandung, Kamis (4/9).

Pigai menyebutkan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Mensos untuk membahas langkah-langkah penanganan korban.

Fokus utama saat ini, kata dia, adalah pemulihan bagi para korban, termasuk mereka yang tengah menjalani perawatan medis.

“Semua korban yang nanti kami identifikasi, seluruhnya akan ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari perawatan sampai pemulihan pascasembuh,” tegasnya.

Selain korban luka, pemerintah juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang saat ini ditahan.

Menurut Pigai, sebagian besar dari mereka adalah pelajar, dan kini sudah banyak yang dipulangkan.

TAGS   Menteri HAM  Demo  Demonstrasi  Demokrasi  Pelajar 
