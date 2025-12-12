Menteri Hanif soal Longsor Padang: Tak Ada Aktivitas Perusahaan, Adanya Pertanian Warga

jpnn.com, PADANG - Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan di lokasi yang terdampak banjir dan longsor di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Usai melakukan verifikasi lapangan, Hanif menegaskan, kerusakan yang memicu bencana didominasi faktor alam, bukan aktivitas perusahaan. Dia menyebut, tidak ditemukan aktivitas perusakan hutan berskala besar.

“Secara umum kita bisa katakan, kita sudah sampai bukit-bukit dan puncak, kami tidak melihat langsung aktivitas perusahaan yang cukup besar di sini,,” kata Hanif seperti ditulis Jumat (12/12).

Pernyataan ini disampaikan Hanif seusai meninjau kawasan Pegunungan Bukit Barisan. Dalam verifikasi lapangan ini, dia didampingi bersama Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, dan Wakil Bupati Padang Pariaman.

Menurutnya, pemantauan udara mulai dari garis pantai bagian selatan hingga ke kawasan perbukitan menunjukkan aktivitas pertanian masyarakat di kaki bukit yang jumlahnya cukup banyak dan akan menjadi fokus pendalaman.

“Yang ada kegiatan-kegiatan pertanian skala masyarakat, namun relatif banyak. Ini yang sedang kami dalami,” jelasnya.

Sehingga, Hanif menduga, longsor yang terjadi di Padang disebabkan karena dinding-dinding bukit yang longsor.

“Runtuhan-runtuhan di sungai patut kita duga berasal dari luruhnya dinding-dinding bukit di hulu,” tutupnya. (dil/jpnn)



