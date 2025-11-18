Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Hukum Bilang Polisi yang Terlanjur Duduk di Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur

Selasa, 18 November 2025 – 14:27 WIB
Menteri Hukum Bilang Polisi yang Terlanjur Duduk di Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur - JPNN.COM
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan anggota Polri yang terlanjur sudah duduk di jabatan sipil tak perlu mundur.

Itu dia sampaikan dalam merespons adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman mengatakan putusan itu tidak berlaku bagi situasi yang sudah terjadi. Namun, dia menilai ke depannya anggota Polri tak boleh lagi diusulkan untuk menduduki jabatan sipil.

Baca Juga:

"Bagi mereka sekarang yang sudah menjabat sekarang, kecuali kepolisian menarik, mereka tidak perlu mengundurkan, karena, kan, mereka menjabat sebelum ada putusan MK," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal itu pun akan dibahas di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Khususnya untuk memilah jabatan-jabatan sipil yang punya keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

Misalnya, kata dia, ada lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan kepolisian, yakni Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Baca Juga:

Selain itu, menurut dia, ada juga kementerian-kementerian yang memiliki direktorat penegakan hukum.

"Untuk putusan MK sekarang, saya berpandangan bahwa itu sudah harus berlaku bagi yang baru, yang diusulkan baru, tetapi yang sudah menjabat, tidak perlu mengundurkan diri," katanya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai anggota Polri yang terlanjur sudah duduk di jabatan sipil tak perlu mundur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   menteri hukum  Menteri Hukum Supratman Andi Agtas  jabatan sipil  MK 
BERITA MENTERI HUKUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp