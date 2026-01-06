Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Menteri Hukum Pertimbangkan Membuat Aturan Polisi Pakai Kamera Badan

Selasa, 06 Januari 2026 – 12:39 WIB
Menteri Hukum Pertimbangkan Membuat Aturan Polisi Pakai Kamera Badan - JPNN.COM
Polisi. Ilustrasi FOTO: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan membuat aturan agar polisi memakai kamera badan atau body camera.

Pemerintah akan menuangkan aturan mengenai hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur penggunaan kamera pengawas untuk pemeriksaan.

“Kemudian CCTV (kamera pengawas) pemeriksaan, bodycam, nanti mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1).

Baca Juga:

Lebih lanjut Supratman mengatakan hal tersebut akan dicoba untuk didiskusikan dengan tim perumus rancangan peraturan pemerintah (RPP).

“Dalam RPP-nya juga nanti kami akan coba karena berbasis teknologi informasi. Nanti akan kami diskusikan dengan Tim 12 dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan RPP yang akan datang ya,” katanya.

Adapun turunan dari UU KUHAP yang sedang disusun pemerintah saat ini adalah terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi.

Baca Juga:

Sebelumnya, UU KUHAP diteken oleh Prabowo Subianto selaku Presiden RI, dan diundangkan oleh Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara, yakni pada 17 Desember 2025.

Berdasarkan Pasal 369 UU KUHAP, peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Aturan agar polisi memakai kamera badan atau body camera bisa dimasukkan dalam rancangan PP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KUHAP  kamera badan  Polisi  menteri hukum 
BERITA KUHAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp