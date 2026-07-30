Menteri Hukum Supratman Membuka Kongres HIKMAHBUDHI di NTB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi membuka Kongres XIII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (30/7/2027).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara bersama Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) Candra Aditya dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal pada acara pembukaan Kongres XIII Hikmahbudhi di Kantor Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (30/7/2027). Foto: Dok. Hikmahbudhi

Dalam acara ini, hadir pula Gubenur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Dirjen Bimas Buddha RI, Wakil Bupati Lombok Utara beserta jajaran Forkopimda NTB, para pemuka agama, tokoh masyarakat, serta ratusan delegasi mahasiswa Buddhis dari berbagai cabang HIKMAHBUDHI se-Indonesia.

Kongres kalian ini mengusung tema besar “Bhakti Hikmahbudhi untuk Ibu Pertiwi”.

Perhelatan nasional ini menjadi momentum krusial bagi generasi muda Buddhis untuk meneguhkan komitmen kebangsaan, menjaga toleransi, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

"Tema ‘Bhakti Hikmahbudhi untuk Ibu Pertiwi’ bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral seluruh kader HIKMAHBUDHI dari Sabang sampai Merauke untuk hadir membawa solusi bagi bangsa. Baik dalam bidang pendidikan, sosial, lingkungan, maupun penguatan toleransi beragama,” ujar Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Candra Aditiya Nugraha.

Bung Candra Aditiya menyampaikan rasa terima kasih dan bangga atas terselenggaranya Kongres XIII di Lombok Utara.