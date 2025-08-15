Close Banner Apps JPNN.com
Nasional - Sosial

Menteri Imipas Salurkan 5.000 Paket Sembako untuk Warga Tangerang

Jumat, 15 Agustus 2025 – 12:14 WIB
Ribuan warga Tangerang menerima 5.000 paket sembako dari Menteri Imipas. Foto: Humas Imipas

jpnn.com, TANGERANG - Ribuan warga di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, menerima bantuan paket sembako dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kamis (14/8). Penyaluran bantuan dipimpin langsung Menteri Imipas Agus Andrianto.

Tingginya animo masyarakat membuat penyelenggara, dibantu aparat desa, membagi bantuan ke kantor-kantor kelurahan dan RT setempat.

“Menghindari menumpuknya warga, jadi, kami bagi langsung ke kelurahan serta RT-RT setempat,” ujar salah satu petugas di lokasi.

Agus mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Sebelumnya, pembagian sembako juga telah dilaksanakan di Karawang dan Bekasi untuk korban banjir, serta kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan masyarakat sekitar.

Di Kabupaten Tangerang, total 5.000 warga mendapatkan bantuan sembako.

Agus menegaskan, program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

“Ini adalah bagian dari 13 program akselerasi kami, di mana peningkatan kesejahteraan dan akses sosial menjadi prioritas utama,” kata Agus.

Ribuan warga Tangerang menerima 5.000 paket sembako dari Menteri Imipas dalam rangkaian HUT ke-80 RI.

TAGS   menteri imipas  Kementerian Imipas  paket sembako  HUT ke-80 RI 
