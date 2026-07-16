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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Menteri Jumhur Hidayat: Jatim Ranking 1 dalam Menjaga Lingkungan dan Mengelola Sampah

Kamis, 16 Juli 2026 – 11:57 WIB
Menteri Jumhur Hidayat: Jatim Ranking 1 dalam Menjaga Lingkungan dan Mengelola Sampah - JPNN.COM
Menteri LH Jumhur Hudayat saat mengunjungi lokasi Program Adiwiyata dan SIKAP SMAN 1 Gresik, Jawa Timur, Rabu (15/7/2026). Foto: KLH

jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyebut Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendapat penilaian ranking 1 dari Kementerian LH dalam menjaga lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

"Kehadiran saya di sini memberikan endorsement atas prestasi hasil kerja Provinsi Jawa Timur dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah, agar bisa diikuti provinsi lainnya," kata Menteri Jumhur saat mengunjungi lokasi Program Adiwiyata dan SIKAP SMAN 1 Gresik, Jawa Timur, Rabu (15/7/2026).

Jumhur mengatakan kunjungan kerjanya ke provinsi itu dalam rangka mengapresiasi langkah Pemprov Jatim menjaga lingkungan hidup dan mengelola sampah sehingga mendapatkan penilaian ranking 1 dari KLH.

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Menurut Menteri Jumhur, apa yang sudah dilakukan Pemprov Jatim memberikan contoh baik bagi seluruh masyarakat.

"Ini menjadi contoh baik bagi provinsi lain agar tidak abai dan bisa memperbaiki diri dalam hal menjaga lingkungan dan mengelola sampah di wilayahnya," kata Jumhur.

Dalam kunjungan kerja ke Jatim, Menteri Jumhur Hidayat menyempatkan diri mengunjungi sekolah berprestasi yang berhasil meraih Penghargaan Adiwiyata dari KLH.

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"KLH ada program bernama Adiwiyata, yakni memberikan penilaian terhadap sekolah yang peduli dan mengedukasi menjaga lingkungan hidup dengan baik," ucapnya.

Adapun kriteria penilaian yang dilakukan KLH adalah apa yang dilakukan sekolah dalam mengedukasi soal lingkungan dilakukan secara mandiri.

Menteri LH Jumhur Hidayat menyebut Jatim mendapat penilaian ranking 1 dari Kementerian LH dalam menjaga lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

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TAGS   Jumhur Hidayat  Menteri Jumhur  Jatim  SMAN 1 Gresik  menjaga lingkungan  mengelola sampah  Khofifah Indar Parawansa 
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